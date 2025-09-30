Programmatūras inženieris atlīdzība in Chennai Metropolitan Area Comcast svārstās no ₹1.31M year II līmenim līdz ₹3.22M year Principal Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Chennai Metropolitan Area pakete kopā ir ₹1.33M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Comcast kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Engineer 2
₹1.31M
₹1.29M
₹0
₹19.1K
Engineer 3
₹2.26M
₹2.14M
₹0
₹125K
Senior Engineer
₹2.61M
₹2.43M
₹0
₹184K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
G 1
15%
G 2
15%
G 3
15%
G 4
40%
G 5
Comcast uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
15% tiek iegūtas 1st-G (15.00% gada)
15% tiek iegūtas 2nd-G (15.00% gada)
15% tiek iegūtas 3rd-G (15.00% gada)
15% tiek iegūtas 4th-G (15.00% gada)
40% tiek iegūtas 5th-G (40.00% gada)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Comcast uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
Iekļautie amatiIesniegt jaunu amatu