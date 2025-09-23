Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Comcast kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025
Vidējā kopējā kompensācija
15%
G 1
15%
G 2
15%
G 3
15%
G 4
40%
G 5
Comcast uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
15% tiek iegūtas 1st-G (15.00% gada)
15% tiek iegūtas 2nd-G (15.00% gada)
15% tiek iegūtas 3rd-G (15.00% gada)
15% tiek iegūtas 4th-G (15.00% gada)
40% tiek iegūtas 5th-G (40.00% gada)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Comcast uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)