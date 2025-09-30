Uzņēmumu katalogs
Comcast
Comcast Produkta vadītājs Algas United Kingdom

Mediānā Produkta vadītājs atlīdzības in United Kingdom pakete Comcast kopā ir £56.2K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Comcast kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
Comcast
Product Manager
London, EN, United Kingdom
Kopā gadā
£56.2K
Līmenis
-
Pamatalga
£56.2K
Stock (/yr)
£0
Bonuss
£0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Comcast?

£121K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

15%

G 1

15%

G 2

15%

G 3

15%

G 4

40%

G 5

Akciju veids
RSU + Options

Comcast uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 15% tiek iegūtas 1st-G (15.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 2nd-G (15.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 3rd-G (15.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 4th-G (15.00% gada)

  • 40% tiek iegūtas 5th-G (40.00% gada)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU + Options

Comcast uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Comcast in United KingdomProdukta vadītājs职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬£92,737。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Comcast in United KingdomProdukta vadītājs职位的年度总薪酬中位数为£52,769。

