  • Algas
  • Produkta vadītājs

  • Visas Produkta vadītājs algas

  • Greater London Area

Comcast Produkta vadītājs Algas Greater London Area

Mediānā Produkta vadītājs atlīdzības in Greater London Area pakete Comcast kopā ir £56.2K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Comcast kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Comcast
Product Manager
London, EN, United Kingdom
Kopā gadā
£56.2K
Līmenis
-
Pamatalga
£56.2K
Stock (/yr)
£0
Bonuss
£0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Comcast?

£121K

Jaunākie algu pieteikumi
Algas nav atrastas
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

15%

G 1

15%

G 2

15%

G 3

15%

G 4

40%

G 5

Akciju veids
RSU + Options

Comcast uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 15% tiek iegūtas 1st-G (15.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 2nd-G (15.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 3rd-G (15.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 4th-G (15.00% gada)

  • 40% tiek iegūtas 5th-G (40.00% gada)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU + Options

Comcast uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

The highest paying salary package reported for a Produkta vadītājs at Comcast in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £92,737. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Produkta vadītājs role in Greater London Area is £56,227.

