Comcast
  • Algas
  • Mārketings

  • Visas Mārketings algas

  • Philadelphia Area

Comcast Mārketings Algas Philadelphia Area

Mediānā Mārketings atlīdzības in Philadelphia Area pakete Comcast kopā ir $225K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Comcast kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Comcast
Marketing
Philadelphia, PA
Kopā gadā
$225K
Līmenis
Director
Pamatalga
$155K
Stock (/yr)
$40K
Bonuss
$30K
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Comcast?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

15%

G 1

15%

G 2

15%

G 3

15%

G 4

40%

G 5

Akciju veids
RSU + Options

Comcast uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 15% tiek iegūtas 1st-G (15.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 2nd-G (15.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 3rd-G (15.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 4th-G (15.00% gada)

  • 40% tiek iegūtas 5th-G (40.00% gada)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU + Options

Comcast uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



