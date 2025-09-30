Uzņēmumu katalogs
Mediānā Datu analītiķis atlīdzības in Philadelphia Area pakete Comcast kopā ir $117K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Comcast kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Comcast
Business Intelligence Analyst
Philadelphia, PA
Kopā gadā
$117K
Līmenis
L3
Pamatalga
$105K
Stock (/yr)
$4K
Bonuss
$8K
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Comcast?

$160K

Akciņu iegūšanas grafiks

15%

G 1

15%

G 2

15%

G 3

15%

G 4

40%

G 5

Akciju veids
RSU + Options

Comcast uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 15% tiek iegūtas 1st-G (15.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 2nd-G (15.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 3rd-G (15.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 4th-G (15.00% gada)

  • 40% tiek iegūtas 5th-G (40.00% gada)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU + Options

Comcast uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu analītiķis pozīcijai Comcast in Philadelphia Area, ir gada kopējā atlīdzība $254,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Comcast Datu analītiķis pozīcijai in Philadelphia Area, ir $113,000.

