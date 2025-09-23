Uzņēmumu katalogs
Vidējā Reklāmas tekstu autors kopējā atlīdzība in United States Comcast svārstās no $102K līdz $148K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Comcast kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$116K - $134K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$102K$116K$134K$148K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

$160K

Akciņu iegūšanas grafiks

15%

G 1

15%

G 2

15%

G 3

15%

G 4

40%

G 5

Akciju veids
RSU + Options

Comcast uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 15% tiek iegūtas 1st-G (15.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 2nd-G (15.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 3rd-G (15.00% gada)

  • 15% tiek iegūtas 4th-G (15.00% gada)

  • 40% tiek iegūtas 5th-G (40.00% gada)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU + Options

Comcast uzņēmumā RSU + Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Reklāmas tekstu autors pozīcijai Comcast in United States, ir gada kopējā atlīdzība $147,798. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Comcast Reklāmas tekstu autors pozīcijai in United States, ir $101,844.

