Color Algas

Color algu diapazons svārstās no $114,425 kopējā atalgojumā gadā Datu analītiķis apakšējā galā līdz $278,600 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Color. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/23/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $220K

Pilna steka programmatūras inženieris

Darbinieku atlases speciālists
Median $148K
Biznesa analītiķis
$144K

Datu analītiķis
$114K
Datu zinātnieks
Median $171K
Produkta dizainers
$134K
Produkta vadītājs
$206K
Programmatūras inženieru vadītājs
$279K
Tehniskais programmu vadītājs
$236K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Color, ir Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $278,600. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Color, ir $171,000.

