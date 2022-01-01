Uzņēmumu katalogs
Cognosante
Cognosante Algas

Cognosante algas svārstās no $63,750 kopējā atlīdzībā gadā Kiberdrošības analītiķis zemākajā līmenī līdz $128,156 Vadības konsultants augstākajā līmenī.

$160K

Vadības konsultants
$128K
Kiberdrošības analītiķis
$63.8K
Programmatūras inženieris
Median $115K

BUJ

The highest paying role reported at Cognosante is Vadības konsultants at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $128,156. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cognosante is $115,000.

