Coforma Algas

Coforma algas svārstās no $134,492 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $164,175 Produkta menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Coforma. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/22/2025

Produkta menedžeris
$164K
Programmatūras inženieris
$134K
UX pētnieks
$157K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Coforma, ir Produkta menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $164,175. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Coforma, ir $156,800.

Citi resursi

