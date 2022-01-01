Uzņēmumu Katalogs
Codecademy
Codecademy Algas

Codecademy algu diapazons svārstās no $32,609 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $189,647 Mārketings augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Codecademy. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/9/2025

$160K

Biznesa operācijas
$124K
Datu zinātnieks
$146K
Mārketings
$190K

Produkta dizainers
$161K
Produkta vadītājs
$119K
Darbinieku atlases speciālists
$168K
Programmatūras inženieris
$32.6K
Programmatūras inženieru vadītājs
Median $187K
Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Codecademy to Mārketings at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $189,647. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Codecademy wynosi $153,263.

