Clickhouse
Clickhouse Programmatūras inženieris Algas

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Clickhouse kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025

Vidējā kopējā kompensācija

€131K - €152K
Germany
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
€121K€131K€152K€169K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Clickhouse uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Clickhouse in Germany, ir gada kopējā atlīdzība €169,174. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Clickhouse Programmatūras inženieris pozīcijai in Germany, ir €120,838.

