ClearTax Algas

ClearTax algu diapazons svārstās no $11,907 kopējā atalgojumā gadā Biznesa analītiķis apakšējā galā līdz $103,809 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ClearTax. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/24/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Backend programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $16.8K
Programmatūras inženieru vadītājs
Median $104K

Biznesa analītiķis
$11.9K
Biznesa attīstība
$19.8K
Produkta dizainers
$30.7K
Programmu vadītājs
$13K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Uzņēmumā ClearTax, Akciju/pašu kapitāla piešķīrumi ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 4th-GADS (2.08% katru mēnesi)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš ClearTax

