CLEAResult
CLEAResult Algas

CLEAResult algu diapazons svārstās no $75,117 kopējā atalgojumā gadā Mehāniskais inženieris apakšējā galā līdz $169,150 Risinājumu arhitekts augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem CLEAResult. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/24/2025

$160K

Vadības konsultants
$149K
Mehāniskais inženieris
$75.1K
Programmu vadītājs
$81.6K

Programmatūras inženieris
$156K
Risinājumu arhitekts
$169K
Tehniskais programmu vadītājs
$153K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v CLEAResult je $150,960.

