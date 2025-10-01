Programmatūras inženieris atlīdzība in New York City Area CLEAR svārstās no $217K year Software Engineer II līmenim līdz $353K year Staff Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in New York City Area pakete kopā ir $223K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CLEAR kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
20%
G 1
30%
G 2
50%
G 3
CLEAR uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)
30% tiek iegūtas 2nd-G (30.00% gada)
50% tiek iegūtas 3rd-G (50.00% gada)
