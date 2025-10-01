Uzņēmumu katalogs
Programmatūras inženieris atlīdzība in New York City Area CLEAR svārstās no $217K year Software Engineer II līmenim līdz $353K year Staff Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in New York City Area pakete kopā ir $223K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CLEAR kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer I
(Iesācēju līmenis)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

20%

G 1

30%

G 2

50%

G 3

Akciju veids
RSU

CLEAR uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)

  • 30% tiek iegūtas 2nd-G (30.00% gada)

  • 50% tiek iegūtas 3rd-G (50.00% gada)



Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai CLEAR in New York City Area, ir gada kopējā atlīdzība $352,750. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CLEAR Programmatūras inženieris pozīcijai in New York City Area, ir $215,000.

