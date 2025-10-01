Uzņēmumu katalogs
CLEAR Programmatūras inženieris Algas Greater Bengaluru

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Bengaluru pakete CLEAR kopā ir ₹1.84M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CLEAR kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹1.84M
Līmenis
Software Engineer I
Pamatalga
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
0 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā CLEAR?

₹13.95M

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

20%

G 1

30%

G 2

50%

G 3

Akciju veids
RSU

CLEAR uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)

  • 30% tiek iegūtas 2nd-G (30.00% gada)

  • 50% tiek iegūtas 3rd-G (50.00% gada)



The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at CLEAR in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹7,927,480. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CLEAR for the Programmatūras inženieris role in Greater Bengaluru is ₹1,836,238.

