CLEAR Algas

CLEAR algu diapazons svārstās no $6,651 kopējā atalgojumā gadā Pārdošana apakšējā galā līdz $418,000 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem CLEAR. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/24/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Backend programmatūras inženieris

Programmatūras inženieru vadītājs
Median $418K
Produkta dizainers
Median $188K

Produkta vadītājs
Median $250K
Tehniskais programmu vadītājs
Median $200K
Biznesa operāciju vadītājs
$72.4K
Klientu apkalpošana
$42K
Datu zinātnieks
$201K
Mārketings
$121K
Darbinieku atlases speciālists
$191K
Pārdošana
$6.7K
Kiberdrošības analītiķis
$113K
Iegūšanas Grafiks

20%

GADS 1

30%

GADS 2

50%

GADS 3

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā CLEAR, RSUs ir pakļauti 3-gadu iegūšanas grafikam:

  • 20% iegūst 1st-GADS (20.00% katru gadu)

  • 30% iegūst 2nd-GADS (30.00% katru gadu)

  • 50% iegūst 3rd-GADS (50.00% katru gadu)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā CLEAR, ir Programmatūras inženieru vadītājs ar gada kopējo atalgojumu $418,000. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā CLEAR, ir $191,453.

Citi Resursi