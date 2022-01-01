Uzņēmumu Katalogs
Clear Street
Clear Street Algas

Clear Street algu diapazons svārstās no $112,435 kopējā atalgojumā gadā Informācijas tehnoloģiju speciālists apakšējā galā līdz $323,339 Programmatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Clear Street. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/20/2025

$160K

Programmatūras inženieris
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Backend programmatūras inženieris

Finanšu analītiķis
$284K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$112K

Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā Clear Street, RSUs ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 4th-GADS (25.00% katru gadu)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Clear Street'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $323,339 ücretle Programmatūras inženieris at the L5 level'dir.
Clear Street'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $231,000'dır.

