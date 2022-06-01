Uzņēmumu Katalogs
Clear Capital
Clear Capital Algas

Clear Capital algu diapazons svārstās no $44,880 kopējā atalgojumā gadā Klientu apkalpošana apakšējā galā līdz $150,000 Programmatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Clear Capital. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/24/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $150K
Biznesa analītiķis
$64.3K
Klientu apkalpošana
$44.9K

Produkta vadītājs
$141K
Tehniskais programmu vadītājs
$137K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

