Uzņēmumu katalogs
Clarivate Analytics
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Greater Bengaluru

Clarivate Analytics Programmatūras inženieris Algas Greater Bengaluru

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Bengaluru pakete Clarivate Analytics kopā ir ₹1.25M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Clarivate Analytics kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Clarivate Analytics
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹1.25M
Līmenis
L1
Pamatalga
₹1.25M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Clarivate Analytics?

₹13.95M

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam ₹2.62M+ (dažreiz ₹26.16M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Clarivate Analytics in Greater Bengaluru, ir gada kopējā atlīdzība ₹2,162,186. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Clarivate Analytics Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Bengaluru, ir ₹1,009,902.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Clarivate Analytics

Saistītie uzņēmumi

  • DoorDash
  • Airbnb
  • Google
  • LinkedIn
  • Uber
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi