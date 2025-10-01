Uzņēmumu katalogs
Clarivate Analytics
  • Algas
  • Datu zinātnieks

  • Visas Datu zinātnieks algas

  • Greater Barcelona Area

Clarivate Analytics Datu zinātnieks Algas Greater Barcelona Area

Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in Greater Barcelona Area pakete Clarivate Analytics kopā ir €71.2K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Clarivate Analytics kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
Kopā gadā
€71.2K
Līmenis
Senior
Pamatalga
€63.9K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€7.3K
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Clarivate Analytics?

€142K

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Clarivate Analytics in Greater Barcelona Area, ir gada kopējā atlīdzība €77,329. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Clarivate Analytics Datu zinātnieks pozīcijai in Greater Barcelona Area, ir €72,610.

