Clari Programmatūras inženieris Algas Krakow Metropolitan Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in Krakow Metropolitan Area Clari kopā ir PLN 308K year L3 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Clari kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
Software Engineer 1(Iesācēju līmenis)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Software Engineer 2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
Senior Software Engineer
PLN 308K
PLN 308K
PLN 0
PLN 0
L4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 599K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam PLN 112K+ (dažreiz PLN 1.12M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Clari uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Clari uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Clari in Krakow Metropolitan Area, ir gada kopējā atlīdzība PLN 310,817. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Clari Programmatūras inženieris pozīcijai in Krakow Metropolitan Area, ir PLN 305,040.

