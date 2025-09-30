Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Bengaluru Clari svārstās no ₹2.31M year L1 līmenim līdz ₹7.55M year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Bengaluru pakete kopā ir ₹4.38M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Clari kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
₹4.66M
₹4.37M
₹228K
₹57.1K
L4
₹7.55M
₹7.04M
₹512K
₹0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Clari uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
