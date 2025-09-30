Uzņēmumu katalogs
Mediānā Risinājumu arhitekts atlīdzības in Greater Chicago Area pakete CityBase kopā ir $106K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CityBase kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Solution Engineer
Chicago, IL
Kopā gadā
$106K
Līmenis
L1
Pamatalga
$106K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā CityBase?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Risinājumu arhitekts pozīcijai CityBase in Greater Chicago Area, ir gada kopējā atlīdzība $107,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CityBase Risinājumu arhitekts pozīcijai in Greater Chicago Area, ir $106,000.

