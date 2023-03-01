Uzņēmumu katalogs
City of Seattle Algas

City of Seattle algas svārstās no $96,361 kopējā atlīdzībā gadā Tehnisko programmu vadītājs zemākajā līmenī līdz $201,000 Elektrotehnikas inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem City of Seattle. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/11/2025

$160K

Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
Median $135K
Biznesa operāciju vadītājs
$172K
Biznesa analītiķis
$161K

Būvinženieris
$127K
Elektrotehnikas inženieris
$201K
Programmu vadītājs
$105K
Projektu vadītājs
$153K
Programmatūras inženieris
$152K
Tehnisko programmu vadītājs
$96.4K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots City of Seattle, ir Elektrotehnikas inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $201,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots City of Seattle, ir $152,235.

