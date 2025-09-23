Programmatūras inženieris atlīdzība in United States CitiusTech kopā ir $87K year Software Engineer I līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $86K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CitiusTech kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer I
$87K
$85.5K
$0
$1.5K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***