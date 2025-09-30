Uzņēmumu katalogs
Citadel
Programmatūras inženieris atlīdzība in Singapore Citadel kopā ir SGD 238K year L2 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Singapore pakete kopā ir SGD 224K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Citadel kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
(Iesācēju līmenis)
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Citadel?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Sistēmu inženieris

Kvantitatīvais izstrādātājs

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Citadel in Singapore, ir gada kopējā atlīdzība SGD 268,093. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Citadel Programmatūras inženieris pozīcijai in Singapore, ir SGD 223,694.

