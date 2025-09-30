Programmatūras inženieris atlīdzība in New York City Area Citadel svārstās no $408K year L1 līmenim līdz $643K year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in New York City Area pakete kopā ir $570K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Citadel kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
