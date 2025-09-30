Uzņēmumu katalogs
Citadel
Citadel Programmatūras inženieris Algas New York City Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in New York City Area Citadel svārstās no $408K year L1 līmenim līdz $643K year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in New York City Area pakete kopā ir $570K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Citadel kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
(Iesācēju līmenis)
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Citadel?

Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Sistēmu inženieris

Kvantitatīvais izstrādātājs

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Citadel in New York City Area, ir gada kopējā atlīdzība $875,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Citadel Programmatūras inženieris pozīcijai in New York City Area, ir $500,000.

