Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater London Area Citadel svārstās no £197K year L1 līmenim līdz £300K year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater London Area pakete kopā ir £286K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Citadel kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
|Algas nav atrastas
