Citadel Programmatūras inženieris Algas Greater London Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater London Area Citadel svārstās no £197K year L1 līmenim līdz £300K year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater London Area pakete kopā ir £286K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Citadel kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
(Iesācēju līmenis)
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Citadel?

Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Sistēmu inženieris

Kvantitatīvais izstrādātājs

BUJ

