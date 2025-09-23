Uzņēmumu katalogs
Citadel
Citadel Produkta dizainers Algas

Mediānā Produkta dizainers atlīdzības in United States pakete Citadel kopā ir $212K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Citadel kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025

Mediānais pakete
Citadel
Product Designer
Kopā gadā
$212K
Līmenis
Pamatalga
$212K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
2-4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Citadel?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
BUJ

The highest paying salary package reported for a Produkta dizainers at Citadel in United States sits at a yearly total compensation of $267,218. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Produkta dizainers role in United States is $205,100.

