Uzņēmumu katalogs
Citadel
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Information Technologist (IT)

  • Visas Information Technologist (IT) algas

  • New York City Area

Citadel Information Technologist (IT) Algas New York City Area

Mediānā Information Technologist (IT) atlīdzības in New York City Area pakete Citadel kopā ir $395K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Citadel kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Citadel
Information Technologist (IT)
New York, NY
Kopā gadā
$395K
Līmenis
hidden
Pamatalga
$245K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$150K
Gadi uzņēmumā
5-10 Gadi
Darba pieredze
11+ Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Citadel?

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Information Technologist (IT) piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots jobFamilies.Information Technologist (IT) pozīcijai Citadel in New York City Area, ir gada kopējā atlīdzība $425,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Citadel jobFamilies.Information Technologist (IT) pozīcijai in New York City Area, ir $390,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Citadel

Saistītie uzņēmumi

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi