Cilvēkresursi atlīdzība in New York City Area Citadel kopā ir $300K year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in New York City Area pakete kopā ir $330K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Citadel kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Citadel?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Cilvēkresursi piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Cilvēkresursi pozīcijai Citadel in New York City Area, ir gada kopējā atlīdzība $400,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Citadel Cilvēkresursi pozīcijai in New York City Area, ir $330,000.

