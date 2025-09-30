Uzņēmumu katalogs
Citadel
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Finanšu analītiķis

  • Visas Finanšu analītiķis algas

  • New York City Area

Citadel Finanšu analītiķis Algas New York City Area

Mediānā Finanšu analītiķis atlīdzības in New York City Area pakete Citadel kopā ir $260K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Citadel kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Citadel
QR
New York, NY
Kopā gadā
$260K
Līmenis
L1
Pamatalga
$260K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
0 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Citadel?

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Finanšu analītiķis piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Finanšu analītiķis pozīcijai Citadel in New York City Area, ir gada kopējā atlīdzība $800,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Citadel Finanšu analītiķis pozīcijai in New York City Area, ir $250,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Citadel

Saistītie uzņēmumi

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi