Datu zinātnieks atlīdzība in United States Citadel svārstās no $294K year L1 līmenim līdz $473K year L3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $250K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Citadel kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
$294K
$219K
$2.3K
$72.4K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$473K
$223K
$0
$250K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
The highest paying salary package reported for a Datu zinātnieks at Citadel in United States sits at a yearly total compensation of $473,333. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Datu zinātnieks role in United States is $200,000.

