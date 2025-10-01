Uzņēmumu katalogs
Cisco
  • Algas
  • Aparatūras inženieris

  • Visas Aparatūras inženieris algas

  • Greater Boston Area

Cisco Aparatūras inženieris Algas Greater Boston Area

Aparatūras inženieris atlīdzība in Greater Boston Area Cisco kopā ir $298K year Grade 12 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Boston Area pakete kopā ir $215K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cisco kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 8
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 10
$ --
$ --
$ --
$ --
Skatīt 3 Vairāk līmeņu
$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Cisco uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



Iekļautie amati

ASIC Engineer

Embedded Hardware Engineer

BUJ

The highest paying salary package reported for a Aparatūras inženieris at Cisco in Greater Boston Area sits at a yearly total compensation of $363,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Aparatūras inženieris role in Greater Boston Area is $220,000.

