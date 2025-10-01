Uzņēmumu katalogs
Cisco
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
  • Algas
  • Biznesa analītiķis

  • Visas Biznesa analītiķis algas

  • Raleigh-Durham Area

Cisco Biznesa analītiķis Algas Raleigh-Durham Area

Biznesa analītiķis atlīdzība in Raleigh-Durham Area Cisco svārstās no $77K year Grade 4 līmenim līdz $140K year Grade 10 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Raleigh-Durham Area pakete kopā ir $88.2K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cisco kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Grade 4
$77K
$74.2K
$0
$2.9K
Grade 6
$87K
$83.5K
$0
$3.5K
Grade 8
$114K
$101K
$8.3K
$4.7K
Grade 10
$140K
$131K
$0
$8.8K
$160K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Cisco uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa analītiķis pozīcijai Cisco in Raleigh-Durham Area, ir gada kopējā atlīdzība $140,167. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cisco Biznesa analītiķis pozīcijai in Raleigh-Durham Area, ir $88,000.

