Uzņēmumu katalogs
Cisco
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Biznesa operācijas

  • Visas Biznesa operācijas algas

  • India

Cisco Biznesa operācijas Algas India

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cisco kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mums nepieciešami tikai 4 vēl Biznesa operācijas datis par Cisco lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

₹13.94M

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam ₹2.61M+ (dažreiz ₹26.14M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Cisco uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Biznesa operācijas piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa operācijas pozīcijai Cisco in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹2,615,914. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cisco Biznesa operācijas pozīcijai in India, ir ₹1,618,003.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Cisco

Saistītie uzņēmumi

  • Akamai
  • VERISIGN
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • A10 Networks
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi