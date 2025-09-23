Uzņēmumu katalogs
Cirrus Logic
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Aparatūras inženieris

  • Visas Aparatūras inženieris algas

Cirrus Logic Aparatūras inženieris Algas

Mediānā Aparatūras inženieris atlīdzības in United States pakete Cirrus Logic kopā ir $188K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cirrus Logic kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025

Mediānais pakete
company icon
Cirrus Logic
Validation Engineer
Austin, TX
Kopā gadā
$188K
Līmenis
IC4
Pamatalga
$153K
Stock (/yr)
$15K
Bonuss
$20K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
12 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Cirrus Logic?

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Aparatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Analogais inženieris

ASIC inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Aparatūras inženieris pozīcijai Cirrus Logic in United States, ir gada kopējā atlīdzība $296,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cirrus Logic Aparatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $188,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Cirrus Logic

Saistītie uzņēmumi

  • MaxLinear
  • Arm
  • Intel
  • Juniper Networks
  • Micron Technology
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi