Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Toronto Area CircleCI svārstās no CA$168K year E2 līmenim līdz CA$191K year E3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Toronto Area pakete kopā ir CA$187K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CircleCI kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
E1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
CircleCI uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)