Uzņēmumu katalogs
CircleCI
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

CircleCI Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in Canada CircleCI svārstās no CA$167K year E2 līmenim līdz CA$184K year E4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Canada pakete kopā ir CA$187K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CircleCI kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
E1
Associate Software Engineer(Iesācēju līmenis)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
Skatīt 2 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

CA$225K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam CA$42.2K+ (dažreiz CA$422K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

CircleCI uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai CircleCI in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$248,992. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CircleCI Programmatūras inženieris pozīcijai in Canada, ir CA$171,241.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta CircleCI

Saistītie uzņēmumi

  • Ridecell
  • Omnivore
  • Splash
  • SecurityScorecard
  • UpKeep
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi