Programmatūras inženieris atlīdzība in Canada CircleCI svārstās no CA$167K year E2 līmenim līdz CA$184K year E4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Canada pakete kopā ir CA$187K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CircleCI kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
E1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
CircleCI uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)