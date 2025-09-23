Uzņēmumu katalogs
CircleCI
Vidējā Datu zinātnieks kopējā atlīdzība in United States CircleCI svārstās no $130K līdz $188K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CircleCI kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$147K - $171K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$130K$147K$171K$188K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

CircleCI uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai CircleCI in United States, ir gada kopējā atlīdzība $188,020. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CircleCI Datu zinātnieks pozīcijai in United States, ir $129,560.

