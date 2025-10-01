Uzņēmumu katalogs
Circle K
Circle K Datu zinātnieks Algas Phoenix Area

Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in Phoenix Area pakete Circle K kopā ir $120K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Circle K kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Circle K
Senior Data Scientist
Tempe, AZ
Kopā gadā
$120K
Līmenis
1
Pamatalga
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
3 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Circle K?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Circle K in Phoenix Area, ir gada kopējā atlīdzība $131,750. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Circle K Datu zinātnieks pozīcijai in Phoenix Area, ir $117,500.

