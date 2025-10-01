Uzņēmumu katalogs
Cimpress
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Czech Republic

Cimpress Programmatūras inženieris Algas Czech Republic

Programmatūras inženieris atlīdzība in Czech Republic Cimpress kopā ir CZK 1.67M year PR3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Czech Republic pakete kopā ir CZK 1.45M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cimpress kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
PR1
(Iesācēju līmenis)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Skatīt 2 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

CZK 3.5M

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam CZK 657K+ (dažreiz CZK 6.57M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Cimpress uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Cimpress in Czech RepublicのProgrammatūras inženierisで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CZK 2,256,651です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
CimpressのProgrammatūras inženieris職種 in Czech Republicで報告されている年間総報酬の中央値はCZK 1,446,103です。

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Cimpress

Saistītie uzņēmumi

  • Accenture
  • AT&T
  • Capital One
  • Citi
  • Verizon
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi