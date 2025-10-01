Uzņēmumu katalogs
Cimpress
  • Algas
  • Produkta vadītājs

  • Visas Produkta vadītājs algas

  • Mumbai Metropolitan Region

Cimpress Produkta vadītājs Algas Mumbai Metropolitan Region

Mediānā Produkta vadītājs atlīdzības in Mumbai Metropolitan Region pakete Cimpress kopā ir ₹5.65M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cimpress kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Kopā gadā
₹5.65M
Līmenis
PR3
Pamatalga
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Cimpress?

₹13.94M

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Cimpress uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



