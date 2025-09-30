Uzņēmumu katalogs
Ciklum
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Poland

Ciklum Programmatūras inženieris Algas Poland

Programmatūras inženieris atlīdzība in Poland Ciklum kopā ir PLN 313K year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Poland pakete kopā ir PLN 291K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ciklum kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Junior Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 313K
PLN 313K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Skatīt 1 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

PLN 600K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam PLN 112K+ (dažreiz PLN 1.12M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Ciklum?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Backend programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

BUJ

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programmatūras inženieris hos Ciklum in Poland ligger på en årlig totalkompensasjon på PLN 386,759. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ciklum for Programmatūras inženieris rollen in Poland er PLN 290,837.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Ciklum

Saistītie uzņēmumi

  • Neueda
  • Softwire
  • Equal Experts
  • Sparta Global
  • Ideagen Plc
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi