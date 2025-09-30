Uzņēmumu katalogs
Cigniti Technologies
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Greater Hyderabad Area

Cigniti Technologies Programmatūras inženieris Algas Greater Hyderabad Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Hyderabad Area pakete Cigniti Technologies kopā ir ₹1.55M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cigniti Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Cigniti Technologies
Sales Engineer
Hyderabad, TS, India
Kopā gadā
₹1.55M
Līmenis
L3
Pamatalga
₹1.55M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Cigniti Technologies?

₹13.95M

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam ₹2.62M+ (dažreiz ₹26.16M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Cigniti Technologies in Greater Hyderabad Area, ir gada kopējā atlīdzība ₹5,515,455. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cigniti Technologies Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Hyderabad Area, ir ₹1,546,624.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Cigniti Technologies

Saistītie uzņēmumi

  • Square
  • LinkedIn
  • PayPal
  • Amazon
  • Dropbox
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi