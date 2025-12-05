Uzņēmumu katalogs
Cigna
Cigna Biznesa attīstība Algas

Mediānā Biznesa attīstība atlīdzības in United States pakete Cigna kopā ir $216K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cigna kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Cigna?
Jaunākie algu pieteikumi
Cigna uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cigna Biznesa attīstība pozīcijai in United States, ir $208,760.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cigna Biznesa attīstība pozīcijai in United States, ir $208,760.

