Optikas inženieris atlīdzība in Greater Ottawa Area Ciena svārstās no CA$110K year P2 līmenim līdz CA$168K year P3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Ottawa Area pakete kopā ir CA$117K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ciena kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$110K
CA$105K
CA$0
CA$4.3K
P3
CA$168K
CA$138K
CA$12.9K
CA$16.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Ciena uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)