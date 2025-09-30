Aparatūras inženieris atlīdzība in United States Ciena svārstās no $102K year P1 līmenim līdz $131K year P2 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $120K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ciena kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P1
$102K
$90.5K
$5.6K
$5.5K
P2
$131K
$115K
$6.7K
$9.4K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Ciena uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
Iekļautie amatiIesniegt jaunu amatu