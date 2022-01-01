Uzņēmumu katalogs
CI&T Algas

CI&T algas svārstās no $17,078 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $121,295 Produkta dizaina vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem CI&T. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/11/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $26.6K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu inženieris

Risinājumu arhitekts
Median $33.9K
Datu analītiķis
$20.2K

Datu zinātnieks
$17.1K
Cilvēkresursi
$95.1K
Produkta dizaina vadītājs
$121K
Produkta vadītājs
$42.2K
Projektu vadītājs
$42K
Personāla atlases speciālists
$22.6K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots CI&T, ir Produkta dizaina vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $121,295. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CI&T, ir $33,892.

